Claudio Pizarro über sein Karriereende und ein mögliches Bayern-Comeback: "Finde das interessant"

490 Bundesliga-Spiele für Werder Bremen und den FC Bayern München, 197 Tore - dazu sechs Meister-Titel und sechs Pokalsiege: Claudio Pizarro ist eine echte Legende in der höchsten deutschen Spielklasse. Am Montag hat der Peruaner mit dem geglückten Klassenerhalt in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim (2:2) seine aktive Karriere als Fußballspieler offiziell beendet - als Ersatzspieler auf der Bank. Gegen den Zweitligisten kam der 41-Jährige in beiden Spielen nicht zum Einsatz. "*Sauer war ich nicht, auch wenn ich natürlich spielen wollte. Aber ich habe mit der Zeit gelernt, dass die Mannschaft das Wichtigste ist. Wir haben unser Ziel erreicht, in der Liga zu bleiben. Das zählt"*, sagte Pizarro in einer Presserunde am Mittwoch.