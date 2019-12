Werder-Legende Pizarro nach Debakel: "Das war eine Schande" - Rückendeckung für Kohfeldt

Am Tag nach dem 0:5-Debakel gegen den FSV Mainz 05 hat Werder Bremens Routinier Claudio Pizarro die Mannschaft in die Pflicht genommen. "Das war eine Schande gestern. Ich erwarte von allen, dass sie ihren Job machen", sagte der Stürmer des heftig kriselnden Bundesligisten am Mittwoch.

Besonders leid tat dem Peruaner die erschreckende Vorstellung für Trainer Florian Kohfeldt. "Wir haben Florian gestern im Stich gelassen. Das geht auf unsere Kappe und jetzt ist es unsere Pflicht, das besser zu machen", sagte der 41-Jährige mit Blick auf die Partie beim 1. FC Köln am Samstag. Angst, dass der in Bremen so beliebte Coach zurücktreten könnte, hat Pizarro aber nicht. "Ich weiß, dass Florian ein Kämpfer ist."

40 ehemalige Profis von Werder Bremen und was aus ihnen wurde Marko Marin, Miroslav Klose, Diego, Kevin De Bruyne und Co. - Das sind 50 ehemalige Spieler von Werder Bremen und was aus ihnen wurde! ©

Anzeige

Kohfeldt nach Pleite: "Es ist eine unfassbare Wut in mir"

Nach der bislang schlimmsten Niederlage in seiner etwas mehr als zweijährigen Amtszeit brodelte es in Kohfeldt gewaltig. Die Nicht-Leistung seiner Mannschaft traf bis ins Mark. "Es ist eine unfassbare Wut in mir", sagte Kohfeldt am Dienstagabend - und kündigte Konsequenzen an. Diese sollen aber nicht seine eigene Person betreffen, das stellte der Werder-Coach unmissverständlich klar. "Ich werde hier nicht weglaufen. Ich werde mit allem, was ich habe, dafür kämpfen, das hier wieder in die richtige Richtung zu lenken", sagte Kohfeldt.

Die Bremer Verantwortlichen wollen mit Kohfeldt eine neue Ära an der Weser prägen. Das war, ist und bleibt das erklärte Ziel. "Wir diskutieren nicht über den Trainer, sondern wir diskutieren mit dem Trainer darüber, wie wir aus der Situation herauskommen", sagte Geschäftsführer Frank Baumann. "Ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass wir mit Flo gemeinsam da rauskommen." Auch eine weitere - und im aktuellen Zustand der Mannschaft wahrscheinliche - Niederlage im nächsten Kellerduell beim 1. FC Köln am Samstag soll daran nichts ändern. Baumann habe ihm direkt nach dem Spiel noch einmal beteuert, "dass ein Trainerwechsel überhaupt kein Thema ist – auch auf Strecke", berichtete Kohfeldt.