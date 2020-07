Die Karriere von Werder-Legende Claudio Pizarro in Bildern - zum Abschied gab es eine Entschuldigung

Werder Bremen bleibt nach dem 0:0 und 2:2 in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim der zweite Bundesliga-Abstieg der Geschichte erspart - ebenso Claudio Pizarro, der 2018 mit dem 1. FC Köln Tabellenletzter wurde. Den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit musste der Peruaner jedoch nicht antreten, da er nach seinem Intermezzo in der Domstadt an die Weser zurückkehrte. Wie wichtig der Stürmer für ganz Bremen war und ist, beweisen die emotionalen Bilder nach dem Relegationsrückspiel in Heidenheim. Der 41-Jährige wurde von seinen Teamkollegen nach Abpfiff gefeiert und in die Luft geworfen. Eine Ehre, die in der Regel nur Erfolgstrainern zuteil wird.