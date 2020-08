Nach Werder-Abschied und Karriereende: Claudio Pizarro übernimmt Job bei "Sky"

Pizarro hatte seine glanzvolle Laufbahn nach Abschluss der vergangenen Saison beendet. In seiner Abschieds-Spielzeit war er noch 18-mal zum Einsatz gekommen, kam in den für den Klassenerhalt entscheidenden Relegationspartien gegen den 1. FC Heidenheim allerdings zu keinen Spielminuten. "Ich habe mich bei Claudio entschuldigt, dass ich ihn in seinem letzten Spiel nicht bringen konnte", erklärte Werder-Trainer Florian Kohfeldt damals: "Ich kann meinen Hut nicht mehr ziehen und mich nicht tiefer verbeugen vor Claudio Pizarro."

In seiner Karriere kam Pizarro, der bei all seinen Klubs als Publikumsliebling galt, auf 490 Bundesliga-Spiele, 197 Tore und 76 Vorlagen. Nicht weniger beeindruckend ist der persönliche Trophäenschrank des Südamerikaners, der in Europa für Werder, den FC Bayern, den 1. FC Köln und den FC Chelsea spielte. So stehen für ihn neben dem Champions-League-Sieg mit den Münchnern (2013), sechs deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokal-Siege, der Gewinn der Klub-WM und der Weltpokalsieg zu Buche.