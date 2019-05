Werder-Star Claudio Pizarro über seine Zukunft: "Habe immer noch Lust, Fußball zu spielen"

Werder-Stürmer Claudio Pizarro hat trotz seines für Profiverhältnisse biblischen Alters (40) nichts an seiner Torgefahr eingebüßt. Im Spiel gegen den bis zu seiner Einwechslung hochüberlegenden BVB gab er dem Match die entscheidende Wendung . Allein seine Erfahrung und unbekümmerte Spielweise sorgte in der Hintermannschaft des BVB für Unsicherheit. Den 1:2-Anschlusstreffer durch Kevin Möhwald vergoldete der Peruaner mit seinem Treffer zum Ausgleich - es war der 196. (!) Bundesligatreffer des Stürmers. Die Meisterchance des BVB scheint dahin. Doch wie geht es weiter für den Werder-Stürmer, dessen Vertrag im Sommer endet?

" Ich habe immer noch Lust, Fußball zu spielen. Ich werde in den kommenden Wochen mit dem Verein sprechen . Momentan lege ich meine ganze Kraft in die kommenden, entscheidenden zwei Spielen", sagte er nach dem Spiel bei Sky. Werder konnte zwar das Spiel noch ausgleichen , ein Punkt ist im Kampf um die Qualifikation für den Europapokal jedoch zu wenig. Joker Pizarro glaubt dennoch an die Chance der Grün-Weißen: " Ich versuche gegen jeden Gegner Tore zu machen. Dieses Mal hat es gegen Dortmund geklappt. Wir glauben daran, dass wir in der kommenden Saison in der Europa League spielen ."

Pizarrro kommt von der Bank - der BVB gibt das Spiel aus der Hand

Mit seiner Einwechslung ging wie so oft ein Ruck durch das Bremer Weserstadion und die bis dato abgeklärte Dortmunder Hintermannschaft geriet heftig ins Schwimmen . "Man muss immer ein Ziel haben. Es ist immer etwas Besonderes für mich, hier zu spielen. Leider haben wir das Spiel nicht gewonnen, am Ende haben wir aber einen guten Job abgeliefert mit dem Unentschieden", resümierte der Fußball-Oldie.

Der älteste Torschütze in der Bundesliga-Historie würde gerne noch eine Saison dranhängen. Die Bremer haben sich bisher nicht zur Zukunft von Pizarro geäußert, der in diese Saison vier Treffer in 24 Einsätzenf für die Hanseaten erzielte. Sollte der Peruaner dennoch seine Karriere nach dieser Saison beenden, so mangelt es nicht an Angeboten. Werder und Ex-Klub FC Bayern wollen Pizarro nach der aktiven Karriere an sich binden.