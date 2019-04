Vor Pokal-Duell mit Bayern: Werder-Oldie Claudio Pizarro lässt Zukunft offen - "Wir werden sehen"

Die Rückkehr von Claudio Pizarro ins Stadion des FC Bayern bei der 0:1-Niederlage von Werder Bremen am Samstag war emotional. Kein Wunder, denn die Verbindung zum Bundesliga-Tabellenführer besteht nach wie vor. Zuletzt betonte FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, dass der 40-jährige Stürmer-Oldie nach seinem Karriereende als Botschafter zum deutschen Rekordmeister zurückkehren könnte. Immerhin spielte er neun Jahre für den FCB, holte in dieser Zeit sechs Meistertitel.

Claudio Pizarro - im Februar 2019 und im September 1999. Kaum ein Spieler kann auf eine so lange Bundesliga-Karriere zurückblicken wie die Legende von Werder Bremen.

Baumann redet über Pizarros Karriereende - zu früh?

Frank Baumann, Sportchef von Werder, hat jüngst sogar eine Doppelrolle der Peruaners sowohl bei den Hanseaten als auch in München in Aussicht gestellt. „Vielleicht ist es ja auch eine gemeinsame Geschichte, die da entstehen kann", meinte Baumann. Doch die große Frage ist nach wie vor: Hört Pizarro überhaupt schon in diesem Jahr auf? Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat der Torjäger noch die benötigte Fitness, ist in dieser Saison mit drei Toren in der Liga und zwei im Pokal sowie durch seine Erfahrung nach wie vor ein wichtiger Faktor für Werder.

Nach dem Ligaspiel von Bremen in München und kurz vor dem Pokal-Duell im Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr, Sky und ARD) ließ Pizarro seine Zukunft noch offen. "Ich weiß es noch nicht, wir werden sehen - und am Ende der Saison entscheiden wir", meinte der Offensiv-Routinier. Sportchef Baumann gibt Pizarro noch Zeit: "Wir haben gesagt, dass wir uns im April zusammensetzen, dann wird es aber vielleicht nicht direkt eine Entscheidung geben", erklärte er. "Erst mal geht es darum, ob Claudio überhaupt weiterspielen möchte." Der Vertrag des Peruaners läuft jedenfalls nach der Saison aus.

Pizarro vor Pokal-Duell selbstbewusst

Einen Titel will Pizarro mit Werder unabhängig davon, ob er im Sommer aufhört, sicher noch mitnehmen. Dafür muss Bremen - anders als auswärts in der Liga am Wochenende - sein Heimspiel im Pokal-Halbfinale gewinnen. "Wir glauben, dass wir es ins Finale schaffen können. Es ist immer etwas Besonderes, in Berlin zu sein", gibt sich Pizarro selbstbewusst. Dass ihm Endspiele im Olympiastadion liegen, zeigte er 2006 im Dress des FC Bayern: Seinerzeit traf er zum entscheidenden 1:0 gegen Eintracht Frankfurt.

