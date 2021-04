Clemens Fritz vor Leipzigs Spiel gegen Bremen: „RB für Stadt und Region eine tolle Geschichte“

Von Erfurt aus ging es für Sie in die große, weite Welt. Sie wurden Bundesligastar und Nationalspieler, haben Ihre Laufbahn mehrfach verlängert, mit knapp 37 Jahren noch gegen die Kugel getreten. War das die richtige Entscheidung?

Ich war mir immer bewusst, dass es ein Privileg ist, Fußballprofi zu sein. Ich wollte so lange spielen, wie es meine Verfassung zulässt und ich dem Verein helfen konnte. Nach meiner Karriere ist es mir noch bewusster geworden, was es für ein Geschenk ist, diesen Beruf ausüben zu dürfen. Ich habe Hochachtung vor den Jungs auf dem Platz, die stehen unter Druck, müssen liefern. Aber als Fußballer hat man auch mal frei, gerade in einer Sommerpause kann man über mehrere Wochen den Akku wieder richtig aufladen, was aber auch nach einer Saison total wichtig ist. Das geht in meinem jetzigen Job als Leiter Scouting und Profifußball nicht mehr so ohne weiteres. Der Zeitaufwand und Stress ist ein anderer, man hat viele Themen auf dem Tisch. Aber klar ist auch: Das mit der Karriere nach der Karriere konnte nicht besser laufen. Ich habe wieder einen tollen Job in einem besonderen Verein.