Ex-Nationalspieler Cacau schießt gegen Clemens Tönnies: "Verächtlich. Abfällig. Unvorstellbar."

Der in Brasilien geborene Cacau begrüßte, dass die Äußerungen von Tönnies von der DFB-Ethikkommission untersucht werden. Zudem wird er sich am Dienstag vor dem Schalker Ehrenrat verantworten müssen. Dass sich der Fleischfabrikant aus Rheda-Wiedenbrück für seine Aussagen inzwischen „mehrfach für Inhalt und Form entschuldigt hat, war dringend nötig“, fügte der 38-Jährige an.

Ex-Stuttgart-Profi Cacau wirft Tönnies Spaltung vor

Tönnies hatte beim Tag des Handwerks in Paderborn vergangene Woche Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren“, sagte der 63-jährige Schalke -Boss.

Cacau mahnte: „Wir Fußballer und Funktionäre tragen eine besondere Verantwortung und sollten uns gegen Rassismus authentisch und mit aller Kraft einsetzen und nicht an einer Spaltung mitwirken, die ohnehin in unserer Gesellschaft spürbar ist.“ Der Ex-Stuttgart-Profi steht mit seiner deutlichen Kritik an Tönnies nicht alleine da. Zuvor hatten unter anderem auch Gerald Asamoah ("Er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen") und Hans Sarpei mit klaren Worten zu diesem Eklat Stellung bezogen. Letzterer sprach im Rahmen seiner Kritik von einem "Weltbild, das an die Kolonialzeit erinnert".