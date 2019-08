Entscheidung gefallen! Schalke-Boss Clemens Tönnies lässt Amt für drei Monate ruhen

Clemens Tönnies lässt sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender von Schalke 04 vorerst ruhen. Das hat der 63-Jährige im Rahmen einer Sitzung des Schalker Ehrenrats bekanntgegeben. In einem offiziellen Statement auf der Schalke-Homepage heißt es: "Der Ehrenrat des FC Schalke 04 hat am Dienstagabend in der Sache Tönnies verhandelt. Das Gremium ist nach mehrstündiger Sitzung zu dem Ergebnis gelangt, dass der gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden des S04, Clemens Tönnies, erhobene Vorwurf des Rassismus unbegründet ist."

Abgesehen davon sei Tönnies jedoch vorzuwerfen, gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben. "Clemens Tönnies hat diese – insbesondere den Vorsitzenden des Aufsichtsrats treffende – Pflicht verletzt. Den Verstoß hat er in der Sitzung vom Dienstag eingeräumt und ein weiteres Mal sein Bedauern zum Ausdruck gebracht."

Tönnies, der dem S04-Aufsichtsrat seit 2001 vorsteht, hatte sich in seiner Rede zum "Tag des Handwerks" verstörend geäußert. Bei der Festveranstaltung in Paderborn empfahl er die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika - und vergriff sich bei seinen Ausführungen heftig in der Wortwahl: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Später hatte er sich für seine Aussagen entschuldigt.