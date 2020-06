Quarantäne nach Corona-Ausbruch im Schlachtbetrieb: Clemens Tönnies verpasst Schalke-Spiel

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Schlachtbetrieb am Standort Rheda-Wiedenbrück darf Schalke-Boss Clemens Tönnies nicht zum Spiel seines Klubs gegen den VfL Wolfsburg erscheinen. Sämtliche Mitarbeiter inklusive der Verwaltung, dem Management und der Konzernspitze dürfen sich zwar zwischen Arbeits- und Wohnort bewegen, befinden sich sonst aber in Quarantäne.