Rassismus-Eklat: Am Dienstag muss Clemens Tönnies vor den Schalke-Ehrenrat  - Amtsenthebung droht

Am Dienstag muss sich Clemens Tönnies vor dem Ehrenrat von Schalke 04 für seine rassistische Entgleisung in der vergangenen Woche verantworten. Das fünfköpfige Gremium, das aus drei Juristen, einem Steuerberater sowie einem evangelischen Pfarrer besteht, wird unter anderem bei etwaigem vereinsschädigenden Verhalten von Mitgliedern oder Organmitgliedern aktiv. Es könnte Tönnies verwarnen oder theoretisch gar von seinem Posten als S04-Aufsichtsratsvorsitzenden entheben. Eine weitere Möglichkeit wäre ein Rücktritt des 63-Jährigen. Nach Angaben des Kicker könnte Tönnies sein Amt auch vorübergehend ruhen lassen.

Der Aufsichtsratschef hatte sich am vergangenen Donnerstag bei seiner Rede zum "Tag des Handwerks" verstörend geäußert. Bei der Festveranstaltung in Paderborn empfahl er die Finanzierung von Kraftwerken in Afrika - und vergriff sich bei seinen Ausführungen heftig in der Wortwahl: "Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren." Am Freitag entschuldigt sich Tönnies für seine Aussage, bekannte sich zu den Werten von Schalke 04 und distanzierte sich von Rassismus.

Tönnies: "Es war schlicht töricht"

"Ich bin über mich selbst bestürzt, dass mir so etwas passieren konnte. Da hilft kein drum herum reden, da hilft auch keine Verschlimmbesserung, es war schlicht töricht", sagte der Unternehmer der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die Gemüter konnte Tönnies mit seiner Abbitte allerdings nicht beruhigen. Nachdem er bereits vor seiner Entschuldigung vor allem von dem in Ghana geborenen Schalker Ex-Profi angegangen worden war, häufte sich in den vergangenen Tagen die Anzahl seiner Kritiker.

Auch DFB-Ethikkommission im Fall Tönnies aktiv

Gegenwind und die Forderung nach Konsequenzen kamen unter anderem von DFL-Boss Reinhard Rauball, vom Sportausschuss des Bundestags, vom Jüdischen Weltkongress und von der Ethikkomission des DFB, die sich mit dem Fall unabhängig vom Schalker Ehrenrat auseinandersetzt.

Am Sonntagabend meldete sich in Gerald Asamoah ein weiterer ehemaliger Schalke-Profi zu Wort. "Ich bin ehrlich gesagt etwas sprachlos. Ich arbeite schon lange mit Clemens Tönnies zusammen und wir sind auch schon lange eng befreundet", erklärte der Ex-Nationalspieler via Instagram: "Seine Äußerung hat mich sehr überrascht, geschockt und auch verletzt. Klar ist, dass es nicht in Ordnung ist und es sich nicht gehört. Er beleidigt mich und alle anderen Betroffenen." Ihm gegenüber habe sich Tönnies allerdings nie rassistisch verhalten.

