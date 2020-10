Ex-Boss Clemens Tönnies schließt Rückkehr zu Schalke 04 aus: "Funktion im Verein strebe ich nie mehr an"

Der langjährige Aufsichtsratsvorsitzende Clemens Tönnies hat eine Rückkehr zum FC Schalke 04 in offizieller Rolle ausgeschlossen. "Mein Herz schlägt natürlich immer noch für Schalke - aber eine Funktion im Verein strebe ich nie mehr an", teilte Tönnies der Welt mit. Der 64-Jährige hatte den Aufsichtsrat der Königsblauen Ende Juni verlassen, nachdem er wegen eines massenhaften Corona-Ausbruchs in seinem Fleischverarbeitungsbetrieb stark unter öffentlichen Druck geraten war. Auch vielfach als rassistisch empfundene Äußerungen im Sommer 2019 hatten Tönnies' Rückhalt bei vielen Schalker Fans schwinden lassen.