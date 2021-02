„Clever bleiben, ruhig bleiben“: Wie Kapitän Sabitzer die Erfolge von RB Leipzig prägt

Leipzig. Im wohl wichtigsten Spiel der Champions-League-Gruppenphase, als alle schon auf dem Zahnfleisch laufen – es steht nach einer 3:0-Führung für RB Leipzig plötzlich 3:2 – lässt sich einer nicht aus der Ruhe bringen. Marcel Sabitzer weiß, dass die letzten Minuten der Partie gegen Manchester United reine Nervensache sind. „Clever bleiben, ruhig bleiben“, sagt der RB-Kapitän seinem Team. Im Interview mit dem Red Bulletin erzählt der 26-Jährige, wie er es geschafft hat, in diesen so wichtigen letzten Augenblicken der Partie cool zu bleiben. „Ich habe mich in den Gegner hineinversetzt“, erinnert er sich. „Du musst unbedingt ein Tor schießen, und es sind nur noch wenige Minuten zu spielen: Das ist enorm schwer, wenn der Gegner, also in diesem Fall wir, kompakt und clever spielt.“ Anzeige

Der ehrgeizige Kapitän setzt ungern aus

Die Partie endet aus Leipziger Sicht wunschgemäß. Manchester United erzielt bis zur 94. Minute keinen Treffer mehr, kann die Kompaktheit der Leipziger nicht durchbrechen. Bei Gleichstand wären die Engländer ins Achtelfinale eingezogen und nicht etwa RB. Die können sich in der Königsklasse inzwischen auf den nächsten Gegner von der Insel freuen. Am Dienstagabend (21 Uhr) treten sie in der ungarischen Puskas-Arena gegen den Liverpool FC an. Das eigentliche Heimspiel musste nach Budapest verlegt werden, weil dem Gästeteam aus England aufgrund der Pandemielage die Einreise nach Deutschland verweigert wurde.

DURCHKLICKEN: Marcel Sabitzer bei RB Leipzig 2015 Juli: Sabitzer trainiert für RB (@GEPA Pictures) ©

Aauch in diesem Spiel wird Sabitzer mit Sicherheit wieder auflaufen, denn er ehrgeizige Kapitän setzt ungern aus, schon gar nicht in wichtigen Partien. In der Gruppenphase musste er das nur einmal: Im ersten Spiel gegen Istanbul Basaksehir (2:0). Seine Verletzung aus dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) war noch nicht verheilt. Seit dem hat er jede Partie mitgemacht – 16 Bundesligaspiele und fünf Begegnungen in der Champions League. Außerdem war er in allen Pokalpartien dabei. Wie er dieses Pensum schafft? Mit viel Disziplin und Arbeit. „Mein Körper ist mein Kapital“, sagt er. Deshalb kümmert er sich auch gut um sich selbst, geht früh schlafen, ernährt sich gesund und regeneriert gut. „Mir macht es nichts aus, alle drei Tage 90 Minuten zu spielen“, so Sabitzer, „solange ich meinen Rhythmus habe.“

Die Spielbelastung macht ihm nicht viel aus, das Kapitänsamt auch nicht. Letzteres füllt er vor allem mit Gelassenheit aus „Ich bin nicht der Dauerlautsprecher“, sagt er. „Ich bin oft ruhig, bleibe im Hintergrund und beobachte sehr viel. Aber wenn einer gepusht oder beruhigt werden muss, dann greife ich ein“, erklärt der Österreicher im Red-Bulletin-Interview. „Ich kann jedem die Wahrheit ins Gesicht sagen und wünsche mir, dass man das auch mit mir so macht. Ehrlichkeit steht für mich ganz oben.“

„Ich bin glücklich, so ein Familienleben zu führen“

Mit seiner fußballerischen Entwicklung kam die persönliche Reife. Früher habe er sich aufgeregt, wenn seine Mannschaftskollegen nicht gleichermaßen diszipliniert handelten („Ich dachte: Hm, ich gehe um zehn Uhr ins Bett und der um zwei Uhr nachts, nimmt der seinen Job nicht ernst?“). Irgendwann habe er dann verstanden: „Hinter jedem Fußballer steckt ein Individuum, und jeder braucht etwas anderes, um seine beste Leistung zu bringen.“

Ruhe findet Sabitzer daheim, bei seiner Familie. Seit 2017 ist er mit Partnerin Katja Kühne liiert und mittlerweile verlobt. Im April 2019 begrüßte das Paar das erste gemeinsame Kind. Die Geburt seiner Tochter habe ihn zufriedener und gelassener gemacht. „Durch ein Kind bekommst du andere Perspektiven aufs Leben und auf bestimmte Situationen“, sagt der Österreicher. „Ich bin einfach glücklich, so ein schönes Familienleben führen zu können. Und ich habe gelernt, mit stressigen Momenten besser umzugehen: Du willst deinem Kind Ruhe vermitteln? Das geht nur, wenn du selbst Ruhe ausstrahlst statt ebenfalls laut zu werden.“

LVZ-Direktabnahme

Jeden Freitag neu: Melde Dich hier für unseren RB-Leipzig-Newsletter an.