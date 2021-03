Clubchef Mintzlaff verrät: So kommen Transfers bei RB Leipzig zustande

Leipzig/München. Ehekrach ist auch im Fußball üblich. Zuletzt hat man das am Beispiel Flick-Salihamidzic beim FC Bayern München gesehen. Der Trainer des Rekordmeisters äußerste sich etwas ungehalten dem Sportvorstand gegenüber. So soll Flick Medienberichten zufolge auf einer Klubbusfahrt vor einigen Wochen zu Salihamidzic „Jetzt halt endlich mal das Maul!“ gesagt haben. Grund für die Spannungen zwischen den beiden seien mitunter die jüngsten Transfers und die Kader-Ausstattung der Münchener, für die – auch aufgrund der Corona-Pandemie – weniger Geld als früher vorhanden ist. Für seine emotionale Reaktion hat sich der Trainer aber mittlerweile entschuldigt .

Diskussionen ein Muss

Unterschiedliche Ansichten seien natürlich vorhanden, erklärte Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Sonntag im Sport1-Doppelpass. „Diskussionen muss es bei diesem Thema geben. Wenn es um Spielerverpflichtungen geht, geht es um viel Geld. Das sind hohe Investments, die man tätigt“, so der 45-Jährige. Die sollten dann nach Möglichkeit auch passen, und zwar für alle Beteiligten. „Kein Spieler kann verpflichtet werden, wenn der Trainer nicht sagt, dass er mit demjenigen arbeiten und ihn weiterentwickeln kann und will.“

Daher sei der Prozess von ersten Gesprächsanbahnungen bis zur finalen Unterschrift bei RB auch ein umfassender, verriet der 45-Jährige. „Wir handhaben das so, dass wir das in einem relativ großen Team diskutieren: mit dem Head of Scout, mit dem Sportdirektor, mit dem Trainer. Die Finanzabteilung ist auch da, weil es um viel Geld bei Transfers geht. Dann schauen wir, was wir machen können, wo wir was brauchen, welche Alternativen es gibt. Das ist keine One-Man-Show, es wird gemeinsam entschieden.“