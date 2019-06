Ex-Co-Trainer Jens Lehmann nach Augsburg-Entlassung: "Mir kann keiner Illoyalität vorwerfen"

Nur etwas mehr als zwei Monate dauerte die erste Amtszeit von Jens Lehmann als Co-Trainer in Deutschland. Im April entließ der FC Augsburg nicht nur Chefcoach Manuel Baum, sondern auch den Ex-Nationalspieler , der erst im Januar geholt worden war, um die strauchelnden Bayern wieder auf Kurs zu bringen. Besonders bitter für den früheren Torhüter: Augsburg beurlaubte Lehmann per Telefon .

"Stefan Reuter (Geschäftsführer Sport, d. Red.) rief an. Das Telefonat dauerte so zehn Minuten. Er sagte: Wir haben uns von Manuel Baum getrennt. Ich dachte: Was kommt jetzt? Hopp oder top?", erklärte der 49-Jährige im Interview mit der Bild und beklagte: "Mir wurde bei Antritt gesagt, dass ich auch bei einem möglichen neuen Cheftrainer bleiben würde. Das ist nun anders gekommen."