Co-Trainer Kämpfe hinterlässt "Riesenlücke" beim ZFC Meuselwitz

Meuselwitz. Dieser Wechsel ist ebenso schmerzhaft wie überraschend. Marco Kämpfe verlässt Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz und schließt sich Erzgebirge Aue an. Dort besetzt der bisherige Co-Trainer der Zipsendorfer ebenfalls eine Co-Trainerstelle und coacht damit künftig zwei Ligen weiter oben. Die Männer von der Schnauder suchen nun nach einem Nachfolger an der Seite des neuen Coachs Koray Gökkurt, der Heiko Weber beerbt.

Gleich zweimal Meuselwitz

Der Abgang löst zwiespältige Gefühle aus. „Marco hinterlässt eine Riesenlücke, hat hier in den vergangenen Jahren überragende Arbeit geleistet“, sagt Gökkurt und schiebt im gleichen Atemzug nach: „Ich habe mich riesig für ihn gefreut, so eine Chance bekommst du nicht oft im Leben und es war zu spüren, dass es ihm nicht leicht fiel wegzugehen.“

Kämpfe kommt für Steinmetz ⚒ Willkommen zurück, Marco! Co-Trainer und Fitnessspezialist Marco Kämpfe kehrt ab August... Gepostet von FC Erzgebirge Aue am Mittwoch, 10. Juni 2020

Kämpfe kam 2018 zum zweiten Mal nach Meuselwitz, nachdem er 2014 für ein halbes Jahr Cheftrainer gewesen war, und sagt nun endgültig adieu. „Ich habe fünf Jahre in Aue gearbeitet und hatte eine erfolgreiche Zeit, insbesondere in der 2. Bundesliga. Ich freue mich auf die Herausforderung und, dass der ZFC unkompliziert meiner Bitte um Vertragsaufhebung gefolgt ist. Dafür werde ich mich zu passender Zeit erkenntlich zeigen“, so Kämpfe selbst. Vor seiner Zeit an der Schnauder arbeitete er unter anderem für den Halleschen FC, Carl-Zeiss Jena und eben Aue.

Nachfolgersuche ohne Zeitdruck

Für die Verantwortlichen des Viertligisten ist dies ein herber Verlust, gilt der scheidende Co-Trainer als exzellenter Fitnessstratege und hat mit seinem Knowhow in den vergangenen Jahre für außerordentlich geringe Verletztenzahlen in Meuselwitz gesorgt. „Es ist natürlich sehr schade, aber wer hat schon die Möglichkeit, in die zweite Liga zu gehen. Ich bin mir sicher, dass wir qualifizierten Ersatz finden werden, menschlich hoffentlich so integer wie Marco“, sagte ZFC-Präsident Hubert Wolf.