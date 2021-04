Bericht: Auch Co-Trainer Klose vor Bayern-Abgang - Salihamidzic verzichtet auf Gespräche

Der FC Bayern München muss wahrscheinlich im Trainer-Team einige Veränderungen vornehmen. Coach Hansi Flick möchte raus aus seinem eigentlich noch bis Sommer 2023 laufenden Kontrakt, Co-Trainer Miroslav Klose steht nur noch bis zum Ende der aktuellen Saison unter Vertag. Wie lange die Zusammenarbeit des Bundesligisten mit dem Assistent Hermann Gerland geht, ist unklar. Einzig Co-Trainer Danny Röhl besitzt noch einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2023. Wer bleibt, wer geht? Diese Frage müssen Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge und Sportvorstand Hasan Salihamidzic federführend beantworten.

Neben Flick ist die Zukunft von Klose noch nicht geklärt. Nach zwei erfolgreichen Jahren bei der U17 des deutschen Rekordmeisters war der im vergangenen Sommer beförderte Klose im neuen Amt der Wunschkandidat von Flick. Der mit 71 Toren in 137 Partien erfolgreichste Torschütze der deutschen Länderspielgeschichte arbeitet neben dem Bayern-Job seit Sommer 2020 an der Fußballlehrer-Lizenz. Von 2007 bis 2011 stürmte Klose für die Münchner, nach seinem Karriere-Ende im Jahr 2016 trieb er dann die Trainerlaufbahn voran. Zeitweise gehörte er zum Stab von Bundestrainer Joachim Löw. Im Sommer 2018 wechselte er zum Bayern-Nachwuchs und weckte mit der Arbeit auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga. Dort will er selbst "irgendwann" einmal Cheftrainer sein.