Co-Trainer Nicky Adler verlässt den 1. FC Lok Leipzig

Leipzig. Das dürfte für den Einen oder Anderen doch überraschend kommen. Nicky Adler und der 1. FC Lok Leipzig gehen getrennte Wege. Wie der Regionalligist am Montagnachmittag mitteilte, wird sich der 34-Jährige nach 18 Jahren im Profifußball "in einer anderen Branche neu beweisen". Welche das ist, gaben die Probstheidaer nicht preis. Immerhin: Adler will in der kommenden Saison neben seinem neuen Job die A-Lizenz machen.