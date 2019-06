Neuer Co-Trainer für Dieter Hecking: HSV verpflichtet offenbar Tobias Schweinsteiger

Mit den üblichen Medizin- und Leistungstests startet der Hamburger SV in die Vorbereitung auf seine zweite Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Noch in dieser Woche soll der Verein einen neuen Co-Trainer präsentieren. Der ältere Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger, Tobias Schweinsteiger, rückt wohl an die Seite von Trainer Dieter Hecking und Assistent Dirk Bremser.