Co-Trainer übernehmen: Hannover 96 trainiert ohne kranken Zimmermann wie Borussia Dortmund

Trainer sind auch keine Maschinen. Jan Zimmermann musste sich am Sonntag wegen einer Magen-Darm-Geschichte vom Training abmelden. Seine Co-Trainer übernahmen. Jens Jansen, Lars Barlemann und Kai Hesse bauten lebendige Ballmaschinen auf. Inhalt: Ein Pass kann aus drei Richtungen kommen, anschließend folgt der Schuss in ein farbig markiertes Minitor. Der Trainer sagt eine Farbe an, der Spieler muss sich orientieren, wo der Pass herkommt, ihn sauber verarbeiten und ins angesagte Minitor schießen - und das im höchstmöglichen Tempo. Eine Übung, die Technik und Handlungstempo schult, nach dem Vorbild des Trainingskäfigs „Futbonaut“ bei Borussia Dortmund.

Das "Fußball-Ufo", das auch bei der TSG Hoffenheim genutzt wird, kostet rund eine Million Euro. Der heutige Stuttgarter Sportchef Sven Mislintat hatte den Passroboter als Chefscout beim BVB eingeführt. 96 trainierte gestern zwar wie Dortmund – allerdings mit lebendigen Trainern. Der Vorteil des Originals: Der Roboter bietet unzählige Wiederholungen und Passgeschwindigkeiten bis 120 km/h an. So hart dürfen Pässe aber nicht sein, 120 km/h entsprechen in etwa der finalen Spannschusskraft von Hendrik Weydandt.