Coach André Haber vom SC DHfK: „Für mich hat das Hinspiel bei 59:54 Minuten geendet“

Leipzig. Die Partie HC Erlangen gegen den SC DHfK verlief wie so viele der Grün-Weißen in dieser Spielzeit: Man spielte gut mit und verlor am Ende mit einem Tor Unterschied – in diesem Fall 23:24.

Ein Umstand macht den Ausgang des Matches Ende November aber noch tragischer. Der Leipziger Schlussmann René Villadsen parierte sechs Sekunden vor Schluss beim Stand von 23:24 einen Wurf von Erlangens Nico Büdel, im Gegenzug traf Lukas Binder zum Ausgleich – dachten alle. Doch SC-DHfK-Coach André Haber hatte vorher schon zur Auszeit gebeten. So blieb den Messestädtern letztlich nur ein Freiwurf, den Philipp Weber in den Erlanger Block hämmerte.