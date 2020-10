Coach Cuccia und sein Jugend-Quartett: Trümpfe für Lupos zweite Herren

Da die A-Jugend aufgrund der Herbstferien und der Corona-Krise mehrere Wochen spielfrei hatte und die Saison in der Niedersachsenliga erst am 31. Oktober weitergeht, war der Einsatz am Sonntag eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Am Donnerstag zuvor, als die A-Jugend gegen die zweite Herren ein Trainingsspiel absolvierte, entstand die Idee: „Da ist Babis auf mich zugekommen und hat gesagt, dass er für das Wochenende Unterstützung braucht“, erklärt Cuccia, der anfügt: „Für mich war klar: Wir sind ein Verein und helfen gerne.“

Am vergangenen Wochenende beim 5:2-Heimsieg der Lupo-Reserve gegen den SV Lauingen/Bornum hatte die Elf von Babis Cirousse einige Ausfälle zu verkraften. Hilfe gab es von A-Jugend-Coach Marco Cuccia und vier seiner Schützlinge. Mit Til Steding, Paul Niebuhr und Maurizio Grimaldi standen gleich drei Kicker mit ihrem Coach zusammen in der Startelf – Lukas Wienholt wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.

"Dann spielst du auch mit"

Außerdem bekamen die A-Jugendlichen so auch die Möglichkeit, erste Luft bei den Senioren zu schnuppern. „Meine Aufgabe ist es ja auch die Jungs für den Herrenbereich fitzumachen“, weiß der Junioren-Coach. Also haben sich Cirousse und Cuccia, die sich aus gemeinsamer Zeit beim SV Osloß, VfR Eintracht Nord und dann bei Lupo/Martini bestens kennen, zusammengesetzt und überlegt welche Spieler infrage kommen. „Wir haben geschaut, welche Positionen wir brauchen und wer schon 18 ist“, so der A-Jugend-Trainer, der allerdings etwas Bauschmerzen hatte, dass sich einer seiner Schützlinge verletzen könnte.„Dann meinte Babis: ‚Dann spielst du auch mit‘“, verrät Cuccia.

Quasi als „Beschützer meiner Schützlinge“ und als zusätzlicher Sicherheitsfaktor für die eigenen Jungs: „Da kann man gut Anweisungen geben und die Jungs sehen auch, dass ich das, was ich sage, auch auf dem Platz lebe“, so der leidenschaftliche Fußballer. Am Ende mit großem Erfolg: Die Lupo-Reserve gewann 5:2 und die A-Jugendlichen um ihren Coach Cuccia hatten einen maßgeblichen Anteil daran. Innenverteidiger Til Steding traf nach einer Ecke per Kopf zum 2:0, Cuccia erzielte mit einem Elfmeter das 3:0 und Flügelflitzer Maurizio Grimaldi sorgte mit einem Sololauf für das 4:0.

„Bei uns haben die beiden noch nicht getroffen“, so Cuccia, der hofft, dass nun der Knoten in der A-Jugend Niedersachsenliga platzt: „Sonst sitzen sie auf der Bank“, meint der Coach scherzend und fügt an: „Für mich war es eine Ehre mit meinen Jungs auf dem Platz zu stehen und für sie hoffentlich auch. Ich hoffe, dass es wieder vorkommt.“