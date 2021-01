Coach Dominique Dolata verlängert bei Kreisligist SV Osloß

Dolata selbst musste nicht lange überlegen, ehe er zusagte. "Das ging relativ fix, von meiner Seite aus gab es keine Bedenken. Wir wollen den Weg, den wir eingeschlagen haben, weitergehen." Und das in der Kreisliga, dort ist der SVO in Staffel A Vorletzter. "In dieser Saison geht es also nur darum, die Klasse zu halten. Im Sommer wollen wir uns dann noch einmal verjüngen und weiter eine Mannschaft aufbauen, die über Jahre zusammenspielt", sagt Dolata.