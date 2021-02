Trainer Julian Nagelsmann stellt Zukunft von Justin Kluivert bei RB Leipzig in Frage

Leipzig. Kurz vor dem Schließen des Transferfensters im vergangenen Oktober griff RB Leipzig noch noch einmal zu und lieh Justin Kluivert für ein Jahr von der AS Rom aus. Medienberichten zufolge haben die Roten Bullen die Möglichkeit, den Niederländer für etwa 13 Millionen Euro dauerhaft zu verpflichten. Sein aktueller Marktwert beläuft sich laut Fußballportal Transfermarkt.de auf 18 Millionen Euro. Anzeige

Verletzung bremst ihn aus

Ob der 21-Jährige allerdings tatsächlich am Cottaweg bleiben wird, ist ungewiss. Trainer Julian Nagelsmann war am Freitag eher zurückhaltend mit einer eindeutigen Aussage: „Im Laufe der Rückrunde werden wir entscheiden, was wir machen, was er machen möchte, wie groß sein Einfluss war und ob es über die Saison hinaus weitergeht.“

Klar ist, der Coach hatte sich mehr erhofft von Kluivert. Dabei lief es anfangs gar nicht so schlecht. „Es gab die Phase, als wir gegen Bayern München und Manchester United gespielt haben. Da haben wir den Justin Kluivert gesehen, den wir uns erhofft haben. Leider war er dann wieder weg.“ Seine gesamte Einsatzzeit beläuft sich auf 451 Spielminuten. Insgesamt stand er in der Bundesliga neunmal auf dem Rasen, bestritt aber alle Gruppenspiele der Champions League. Seine bisher zwei Treffer im Trikot von RB machte der Niederländer gegen eben diese Gegner: In München glich er in der 36. Minute zum 2:2-Halbzeitstand aus (das Spiel endete 3:3). Gegen ManUnited schoss er das Tor zur 3:0-Führung der Leipziger im Rückspiel (RB gewann 3:2).

"Ich weiß, dass ich in der Lage bin, noch mehr zu leisten"

„Grundsätzlich hat er Fähigkeiten, die uns auch im Spiel gegen Liverpool sehr gut getan hätten und die uns auch in vielen Bundesligaspielen gut tun. Vor allem, was die Tiefe, das Ansprinten, seine Tempo-Läufe und seine Tempo-Dribblings angeht. Dazu strahlt er eine gute Torgefahr und einen guten Abschluss aus“, lobte Nagelsmann den Niederländer zwar.

Aber: „Er ist ein bisschen zu verletzungsanfällig in dieser Zeit.“ Die Folge: nur wenige Übungseinheiten mit der Mannschaft. "Ich sehe ihn sehr wenig im Training. Das ist auch das Problem. Er muss stabiler werden, was seinen Körper angeht.“ Der Coach hofft aber weiter, dass Kluivert "gesund bleibt, mehr trainieren kann und entsprechend auch für die Spiele fit ist."

