Die Cockpit-Frage bei Mercedes: George Russell erhöht Druck auf Lewis Hamilton und Valtteri Bottas

Der Weltmeister ist wieder da: Lewis Hamilton hat eine Corona-Infektion überstanden, kann am Wochenende das letzte Formel-1-Rennen der Saison in Abu Dhabi bestreiten. Er sei am Mittwoch negativ getestet worden, teilte Mercedes mit. Im Netz stieß die Nachricht vom Comeback des Superstars nicht nur auf Jubel – zumindest aus sportlicher Sicht. Denn damit steht auch fest, dass sein Vertreter George Russell wieder weichen muss. Dabei hätte sich der 22-Jährige mit einer tollen Leistung in der Vorwoche in Bahrain eine weitere Chance verdient gehabt. Anzeige

Der Brite bleibt trotz der Rückkehr des Weltmeisters auch in Abu Dhabi die spannendste Personalie im Fahrerlager. Er ist der Kronprinz, ein Lieblingsschüler von Mercedes-Teamchef Toto Wolff, der auch künftig beim Rennstall das Sagen haben wird. Der Österreicher kennt Russell, seit ihn der damals 15 Jahre alte Teenager per E-Mail um ein Treffen bat. "Er kam ganz allein in einem schwarzen Anzug – das muss ein Kommunionsanzug gewesen sein, weil der ziemlich eng war – einer schwarzen Krawatte und einer Power-Point-Präsentation", erinnerte sich Wolff unter der Woche bei Sky. Der Inhalt der Mail? Ein Lebenslauf. Stärken. Schwächen. Und das klare Karriereziel: ein Formel-1-Cockpit bei Mercedes. Wolff nahm den Gewinner der britischen Kart-Meisterschaft und der Formel 4 unter seine Fittiche. Der Vertrag für einen Platz bei den Silberpfeilen liege seither in seiner Schublade, so Wolff.

In der vergangenen Woche wurde Russells Lebenstraum kurzzeitig Realität. Er, der seit zwei Jahren beim strauchelnden Partnerteam Williams im Hinterfeld fährt, dort aber immer wieder seine Klasse andeutet, durfte nach Hamiltons Corona-Diagnose ins Cockpit. Obwohl das Auto des elf Zentimeter kleineren Hamilton überhaupt nicht auf ihn zugeschnitten war, zeigte Russell kaum Anlaufschwierigkeiten: Er fuhr in den ersten beiden Trainings Bestzeit und wurde im Qualifying nur knapp von Stammfahrer Valtteri Bottas geschlagen. Das Rennen geriet indes zum Fiasko. Dass Russell Neunter wurde, mit Tränen in den Augen neben der Strecke saß, lag aber nicht an ihm – sondern an Fehlern des Teams.

Russell glänzt in Abwesenheit von Hamilton Der Formel-2-Weltmeister von 2018 war schon am Start an Bottas vorbeigezogen, sah nach der Hälfte des Rennens wie der sichere Sieger aus – bis sich die Strategieabteilung von Mercedes ein Missverständnis leistete und das Rennen beider Piloten ruinierte. Nach einem verkorksten Doppel-Boxenstopp sei "alles den Bach runter gegangen", erklärte Wolff reumütig. Russell selbst zeigte sich "enttäuscht , den Sieg verpasst zu haben", sagte aber auch: "Ich habe eine Menge Gründe, stolz zu sein."



Ganz anders Bottas, der in Abwesenheit Hamiltons seine Chance witterte - und sie in den Sand setzt. Nun spürt er deutlich den Druck von Russell in seinem Nacken. Dass der Finne in einer Krise steckt, ist offensichtlich. Die Ursache? "Wenn ich das wüsste", seufzte Wolff: "Ich habe den Eindruck, wenn die Meisterschaft verloren ist, dann ist die Luft raus. Und das müssen wir besprechen." Ex-Pilot Ralf Schumacher ging weniger gnädig mit dem 31-Jährigen um, der bereits frühzeitig verlängert hatte: Er könne "froh sein, dass er einen Vertrag hat. Er ist nicht mehr der Bottas, den ich Anfang des Jahres gesehen habe."

Russell-Leistung schmälert Hamiltons Gehaltsvorstellungen Auch für Hamilton war Russells Glanzleistung ein Dämpfer. Er musste wenige Kilometer entfernt in einem Hotelzimmer mit ansehen, wie ein Mercedes-Frischling mit seinem Auto genauso dominierte, wie er das selbst zu tun pflegt. Schlechte Voraussetzungen für die Vertragsgespräche, in denen der Topverdiener seit Monaten um mehr Gehalt kämpft – und den Poker immer wieder mit Rücktrittsgedanken garniert. Kein Wunder, dass Hamilton in Abu Dhabi schnellstmöglich wieder ins Cockpit wollte: Bahrain hat Mercedes endgültig die Alternative Russell aufgezeigt. "Über kurz oder lang wird er in diesem Auto sitzen", sagte Wolff. Wann? Das blieb sein Geheimnis.

