Vom umstrittenen Cockpitschutz zum Lebensretter: So schützt "Halo" die Formel-1-Fahrer

Mercedes-Teamchef Wolff: Halo rettet zum zweiten Mal ein Leben

Die Fahrer mussten bei einem Test beweisen, dass sie trotz der Konstruktion in der Lage sind, in sieben Sekunden den Wagen zu verlassen. Grosjean entkam den Flammen am Sonntag ohne fremde Hilfe. Der "Halo" muss der FIA zufolge dem Gewicht von zwei afrikanischen Elefanten (bei zwei männlichen Tieren rund zwölf Tonnen) und einem vollen Koffer standhalten, der mit 225 km/h abgefeuert wird. "Ich war nie ein Fan des Halo. Weil er die Autos optisch hässlich macht. Ich will mir gar nicht vorstellen, was ohne den Halo passiert wäre", sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff. "Halo" habe "zum zweiten Mal einem Fahrer das Leben gerettet". Dabei bezieht sich Wolff auf den Unfall des damaligen Sauber-Piloten Charles Leclerc in Spa vor etwas mehr als zwei Jahren. Ein Gewicht von rund 5,5 Tonnen hatte im August 2018 auf den Cockpit-Schutzbügel am Sauber von Leclerc bei dessen Unfall in Belgien eingewirkt.