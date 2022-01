Colditzer Kanuten bei der "Laufforderung": "Eigentlich keine Läuferhochburg"

Colditz. In zwei Monaten feiert der Colditzer Kanu- und Sportverein sein 20-jähriges Gründungsjubiläum. Der letzte Verbliebene aus der Runde der Vereinsgründer ist Randy Zyma, seit 2018 auch Vorsitzender des 32 Mitglieder starken Vereins. Was hat ihn und seine Mitstreiter im Jahr 2002 zur Gründung des Vereins veranlasst? „Colditz war damals quasi der einzige weiße Fleck an der Mulde in Sachen Kanusport“, erinnert sich der 41-jährige Familienvater. „Das wollten wir ändern.“ Anzeige

Ausdauernd am Start

Mit Erfolg. Seit der Gründung haben die Colditzer 13 eigene Sprintregatten ausgerichtet und über 18.000 Kilometer Wasserwanderungen absolviert. Der Kanu- und Sportverein verfügt über die stolze Anzahl von 70 Booten, die Interessierte auch am Bootshaus ausleihen können.

Auf der Vereinshomepage steht, was den Kanuten wichtig ist: „Die Aktivitäten des Verein sind auf den Sport und Wassersport für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie das touristische Wasserwandern auf der Zwickauer-, Freiberger und Vereinigten Mulde zum Kennenlernen der Naturschönheiten des Muldentals gerichtet. Gleichzeitig soll durch nationale und internationale Treffen und Vergleiche das gegenseitige Verständnis gefördert werden.“



Gegenseitiges Verständnis heißt aktuell auch, dass die Colditzer Kanuten bei der LVZ-Laufforderung ausdauernd am Start sind. Zunächst waren nur Hanno Jerke, Maik Pötzsch und Vereinschef Randy Zyma dabei. Am 18. Januar hatte jeder aus diesem Trio schon über 100 Laufkilometer absolviert. Damit hatten sie ihren Verein mit 339,5 Kilometern zwischenzeitlich auf Platz 19 der Teamwertung gebracht. Bis zum 25. Januar ging es mit mittlerweile 627,1 Kilometern sogar hoch bis auf Rang 17. Inzwischen ist auch Viola Noack zum Colditzer Trio dazu gestoßen und hat die ersten 21 Kilometer gemeldet. Am eifrigsten war bisher Hanno Jerke, der nun 151,4 Kilometer erreicht hat. „Eigentlich ist Colditz keine Läuferhochburg“, sagt Zyma. Doch wenn es um die Wurst geht, sind auch die Kanuten zu Fuß unterwegs.

"Verein hat sich nicht beirren lassen"

„Wir haben im Oktober 2020 bei der Vereins-Challenge des Kreissportbundes mitgemacht. 74 Colditzer waren einen Monat lang dabei und wir haben am Ende für den zweiten Platz 1000 Euro Preisgeld bekommen. Später haben wir das vereinsintern noch fortgesetzt und sind im Jahr auf 25.000 Laufkilometer gekommen.“ Die emsigen Kanuten brachten dann am Jahresbeginn 2021 einen „virtuellen Colditzer Kanu-Lauf“ an den Start. Der verlief für die Organisatoren selbst dann nicht so gut wie erhofft.

Ingo Zyma ist im Besitz des Wasserwanderabzeichens des sächsischen Kanuverbandes. © Verein

Die Bilanz auf der Vereinshomepage sah so aus: „Etwas nachdenklich hingegen stimmt uns die Beteiligung von Colditzer Sportlern. Neben den beiden Einzelstartern Cathleen Martin und René Kremski war aus den hiesigen Gefilden lediglich Randy Zyma für den CKSV mit am Start. Ziel war es, eine der vorgegebenen Distanzen eigenständig zu laufen und dabei die benötigte Zeit mit Fitness-Apps oder ähnlichem aufzuzeichnen.“ Doch der Verein hat sich davon nicht beirren lassen. Randy Zyma: „Wir bieten den virtuellen Kanu-Lauf seit 1. Januar 2022 wieder an.“

Was den Kanusport auf der Zwickauer Mulde angeht, haben die Colditzer aktuell allerdings ein Problem. „Die Brücke über den Fluss wird aktuell neu gebaut – flussaufwärts direkt neben unserem Bootshaus. Flussabwärts können wir nicht fahren, da ist wenige hundert Meter weiter das Stadtwehr. Im Sommer transportieren wir dann unsere Boote flussaufwärts nach Rochlitz oder Wechselburg und fahren dann von dort auf der Mulde zurück nach Colditz.“

Einmal pro Woche Training

Ein weiteres Problem hat der Vereinschef, der bei der Mitgliederversammlung Anfang April nach vier Jahren erneut kandidieren will, aber auch noch auf dem Schirm. „Wir haben leider nur wenige jüngere Mitglieder. Und während der Corona-Pandemie ist da in den letzten zwei Jahren auch nicht viel dazugekommen, obwohl wir versucht haben, durch Aktionen in der Schule Werbung für unseren Verein zu machen.“

Sollten sich die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auflagen auch für die Amateursportler im Jahresverlauf abschwächen, ist in Sachen Nachwuchsgewinnung vielleicht mal wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen.