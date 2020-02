Quarterback Colin Kaepernick hofft weiter auf NFL-Comeback - Buch-Veröffentlichung geplant

Der arbeitslose Football-Star Colin Kaepernick hat seine Ambitionen auf eine Rückkehr in die NFL erneut bekräftigt. „Mein Wunsch, Football zu spielen, ist immer noch da“, sagte der 32-Jährige in einem am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Interview der Zeitung USA Today. Der damals bei den San Francisco 49ers beschäftigte Quarterback hatte 2016 eine Protestwelle zum Thema soziale Ungerechtigkeit in den USA gestartet - er war während der Nationalhymne auf die Knie gegangen. Seit 2017 hat er keinen Vertrag mehr bekommen. Auch US-Präsident Donald Trump hatte Kaepernick für seine Aktion hart attackiert.