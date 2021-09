Coman zurück im Training, Gnabry und Musiala wieder fit: Bayern-Trainer Nagelsmann gibt Update

Der FC Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wohl nicht wie zunächst befürchtet auf Serge Gnabry und Jamal Musiala verzichten. Die beiden Außenbahnspieler konnten zwar nicht alle Einheiten des deutschen Rekordmeisters in dieser Woche absolvieren, kehrten aber pünktlich ins Training zurück. Gnabry fehlte zuvor wegen eines grippalen Infekts sowie Rückenproblemen, Musiala zog sich bereits am Montag eine Kapselverletzung am Sprunggelenk zu. Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gab auf der Pressekonferenz einen Einblick in die personelle Situation. Anzeige

"Serge hat trainiert, Jamal hat trainiert", sagte Nagelsmann am Donnerstagmittag: "Bei Serge und Jamal müssen wir sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide von Beginn an spielen, ist sehr gering. Die Entscheidung fällt erst morgen." Im Vergleich zu Gnabry und Musiala treten Corentin Tolisso (Wadenprobleme) und Sven Ulreich (Innenband-Teilverletzung am Kniegelenk) die kurze Reise nach Fürth nicht mit an. "Er ist noch keine Option für den Kader", betonte der Bayern-Coach mit Blick auf die Entwicklung bei Tolisso.