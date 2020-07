Schon seit Wochen gibt es bei Manchester United kaum ein anderes Thema: Über das angebliche Transfer-Interesse der Red Devils an BVB-Star Jadon Sancho wird seit längerer Zeit lang und breit berichtet. Dass ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer nun vor dem letzten Spieltag in der Premier League gegen Leicester City sagte, dass United mit "zwei oder drei" Neuzugängen ein Meister-Kandidat wäre, befeuert die Spekulationen auf der Insel zusätzlich. Laut des Portals The Athletic befindet sich aber nicht nur Sancho beim englischen Rekordmeister im Fokus. Auch ein Transfer von Bayern-Star Kingsley Coman soll ein Thema sein - und zwar auch beim Spieler selbst.