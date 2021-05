Coman mit Wechselgedanken? Star-Berater Zahavi führt wohl Verhandlungen mit dem FC Bayern

Im November 2020 hatte der FC Bayern sein Vertragsangebot an Alaba zurückgezogen. Zuvor hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß dessen Berater Zahavi als "geldgierigen Piranha" bezeichnet. Angeblich soll die Gehaltsforderung bei mehr als 20 Millionen Euro pro Jahr gelegen haben. Das wäre ungefähr die Größenordnung des Salärs von Lewandowski gewesen, der bis 2023 an die Münchner gebunden ist und jährlich etwas mehr als 20 Millionen erhält. Bei Coman versucht Zahavi offenbar erneut, das Maximum herauszuholen.

Coman liebäugelt wohl mit Wechsel nach England

Der Vertrag des französischen Nationalspieler läuft beim FCB noch bis Sommer 2023. Aktuell liegt das Gehalt des 24-jährigen Offensivstars laut Bild bei zehn Millionen Euro. Dem Bericht zufolge wolle Coman ähnlich viel verdienen wie Leroy Sané (angeblich 15 Millionen Euro pro Jahr). Und diesen Wunsch soll ihm wohl Star-Berater Zahavi erfüllen. Neben dem Israeli berät auch die eigene Familie den gebürtigen Pariser. Zahavi sei aber aufgrund seiner guten Kontakte nach England und Spanien mit dazugeholt worden. Besonders mit der Premier League soll Coman liebäugeln.

Mit Manchester United, Manchester City und dem FC Chelsea nennt Sky Sports auch bereits drei Coman-Interessenten aus England. Der Franzose spielt bereits seit 2015 für den deutschen Rekordmeister und holte zahlreiche Titel - einmal die Champions League, sechsmal die deutsche Meisterschaft und dreimal den DFB-Pokal. Der Marktwert des 24-Jährigen liegt laut transfermarkt.de bei 65 Millionen Euro. Vor wenigen Wochen kursierte in englischen Medien das Gerücht, dass ManUnited versuche, den Bayern-Profi mit einem Jahresgehalt von über 20 Millionen Euro in die Premier League zu locken. Ein Transfer in diesem Sommer sei laut Bild aber ausgeschlossen.