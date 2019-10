Heimspiel für Birte Große: GfL-Sportwartin steuert beim Supercup die Anzeigetafel 

Einen kleinen Patzer hat es bislang in jedem Jahr gegeben. Im dritten Versuch soll endlich alles reibungslos ablaufen: Birte Große von der GfL Hannover übernimmt als ehrenamtliche Helferin beim comdirect Supercup in der Tui-Arena am Sonntag wieder die Kontrolle der Anzeigetafel, auf der der aktuelle Spielstand dargestellt wird.

Rund 70 ehrenamtliche Helfer der GfL sind am Wochenende im Einsatz. Schon am Sonnabend geht es mit der Unterstützung beim Aufbau los, am Sonntag folgen Aufgaben wie Ausgabe der Akkreditierungen, Platzanweisungen, Betreuung der vier Mannschaften. Auch die Ball- und Wischkinder kommen von der GfL. Beim Abbau sind am Sonntag bis 22 Uhr ebenfalls noch GfL-Mitglieder dabei. Große ist stolz darauf, dass der Verein problemlos die ehrenamtlichen Helfer zusammenbekommt.

Auch eine Werbeplattform für die GfL

„Wir wollen unseren kleinen Teil dazu beitragen, Volleyball noch populärer zu machen“, sagt die gelernte Restaurateurin, die bis zur vergangenen Saison noch in der ersten Mannschaft aktiv war. Der Supercup soll natürlich auch als Werbeplattform für den Verein - den größten Volleyballclub der Stadt - dienen. Sie sieht das Event als „große Bereicherung für die Stadt“ an.