Comeback gegen den BVB: Augsburg-Trainer Weinzierl kehrt nach Corona-Quarantäne zurück

Erstmals in der Bundesliga verlor der FC Augsburg beim 1:2 am vergangenen Samstag daheim gegen den weiter Richtung Europa strebenden SC Freiburg. Cheftrainer Markus Weinzierl erlebte die Niederlage in häuslicher Quarantäne. Der 47-Jährige war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die gute Nachricht für den FCA: Am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN) wird Weinzierl den Fuggerstädtern wieder vor Ort helfen können.

