Comeback von BVB-Torjäger Erling Haaland in diesem Jahr? Trainer Rose äußert sich "vorsichtig optimistisch"

13 Tore erzielte Erling Haaland für Borussia Dortmund allein in der laufenden Saison. Dabei hat der Norweger verletzungsbedingt bereits einige Partien verpasst, kommt wettbewerbsübergreifend gerade einmal auf zehn Pflichtspieleinsätze. Seit Wochen plagt sich der 21-Jährige mit Problemen am Hüftbeuger herum. Eine Rückkehr auf den Platz ist aktuell nicht absehbar. Oder doch? BVB-Trainer Marco Rose hält ein Comeback seines treffsicheren Stürmers spätestens im Dezember für realistisch. "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr noch auf dem Fußballfeld in unserem Trikot steht – nicht nur im Trainingsgewand", erklärte der 45-Jährige am Freitagmittag.