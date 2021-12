Comeback nach Corona-Pause: FC St. Pauli gegen Düsseldorf wieder mit Trainer Timo Schultz

Nach überstandener Corona-Infektion wird Timo Schultz den FC St. Pauli wieder als Trainer begleiten. Der 44-Jährige wird den Herbstmeister der 2. Bundesliga zum Abschluss der Hinrunde am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) nach zwei Spielen Abstinenz bei Fortuna Düsseldorf wie gewohnt an der Seitenlinie betreuen.

Ausgerechnet in Darmstadt beendete die Fortuna am Freitag vergangener Woche ihre Serie von fünf sieglosen Pflichtspielen. "Das ist eine sehr erfahrene Zweitliga-Truppe", sagte Schultz über die Rheinländer. "Sie sind in der Saison nicht ganz in die Spur gekommen, haben aber gegen Darmstadt eine sehr gute Leistung gezeigt und einen verdienten 3:1-Sieg eingefahren." Dementsprechend seien die Düsseldorfer mit viel Selbstvertrauen in die Trainingswoche gegangen "und haben vor, uns ein Bein zu stellen".