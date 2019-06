Comeback des Willens: Bissige Leipzig Lions triumphieren gegen Hawks im ersten Derby mit 26:14

Leipzig. Kurz nach 16 Uhr war es angerichtet: Hawks gegen Lions – der lang ersehnte American Footballkracher sollte an Brisanz und Dramatik halten, was er versprach. Vor 1100 Zuschauern im Alfred Kunze Sportparkt waren die Ausgangslagen beider Teams klar. Neben Prestige ging es vor allem für das Heimteam um wichtige Zähler im Abstiegskampf. Bisher konnten die Leipzig Hawks in ihrer ersten Reginoalligasaison noch keinen Sieg einfahren – und das sollte sich aus Sicht der Lions auch heute nicht ändern.

Trotz brütender Hitze wollte der Favorit von Anfang an das Spiel bestimmen und zeigte das bereits in der ersten Aktion. Statt den Ball beim „Kickoff“ normal möglichst tief in die gegnerische Hälfte zu schießen, entschied sich das Trainerteam um Bill Moore für ein riskanteres Maneuver – den „Onside Kick“. Mit Erfolg, wodurch die Gäste zuerst mit ihrer Offensive aufs Feld durften. Ein Schock für die Hawks, doch mit harter Verteidigung konnte diese erste Angriffsserie abgewehrt werden. Zum Unmut der Gäste hatten die Schiedsrichter ein Foul beim letzten Pass nicht gesehen.

Schwächung für die Lions

Halbzeitansprache bringt die Wende

Doch wie aus etlichen Sportfilmen bekannt, können Halbzeitansprachen wahre Wunder bewirken. Und was auch immer Bill Moore in der Pause genau gesagt hatte, es half: „Ich möchte nie wieder so eine Rede halten müssen. Wir mussten unseren Fokus wiederfinden und ich bin froh, dass meine Spieler alles aus sich rausgeholt haben, was eigentlich in Ihnen steckt“ so der Gästecoach nach der Partie. Beide Teams wirkten in der zweiten Hälfte wie ausgewechselt. Nachdem im ersten Durchgang die Hawks-Defense wieder und wieder mit Druck und Aggressivität sowohl den Run als auch Pass stoppen konnte, gelang den Gästen nun nahezu alles. Über ein erfolgreiches tiefes Passpiel brachten sich die Lions immer wieder kurz vor die Endzone. Und diese Gelegenheiten nutzten Sie. Nach drei aufeinanderfolgenden Touchdowns über den Lauf stand es im letzten Viertel 14:19. Und das Drama für die Hawks wurde noch größer.