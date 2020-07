Comeback ausgeschlossen: Friedhelm Funkel spielt bei Fortuna Düsseldorf keine Rolle mehr

Offiziell: FC Bayern gegen Chelsea in München - Achtelfinal-Rückspiele im Europacup in Heimstadien

Kurios: Zuletzt hatte Funkel selbst ein Comeback in Düsseldorf in Aussicht gestellt: Er könne sich eine Rückkehr zu den Rheinländern vorstellen, sagte der ehemalige Trainer Ende Juni der Rheinischen Post. "Ich bin in meinem Leben nie vor Verantwortung weggelaufen. Unter gewissen Umständen wäre ich bereit, mich bei Fortuna wieder einzubringen", erklärte er. "Dazu müssten sich aber gewisse Dinge ändern, so etwas geht im Fußball manchmal ganz schnell. Es ist sicherlich nicht verkehrt, einiges auf mehrere Schultern zu verteilen." Er ließ offen, welche Position er anstrebt und welche Umstände ihn zu einem Umdenken veranlassen könnten.