Comeback schon gegen Wolfsburg? Robert Lewandowski beim FC Bayern im Lauftraining

Ein Mutmacher für den FC Bayern! Robert Lewandowski ist nur gut zwei Wochen nach seiner Bänderverletzung im rechten Knie wieder ins Lauftraining des Rekordmeisters eingestiegen. Das verkündete der Verein selbst stolz via Homepage und veröffentlichte dazu Bilder des Polen im Schneetreiben von München.

Der Torjäger des FC Bayern München zog sich während der Länderspielpause bei der polnischen Nationalmannschaft eine Bänderdehnung im Knie zu . Die FCB-Ärzte gingen danach von einer vierwöchigen Pause aus. Nun könnte er also schneller zurückkommen als gedacht. Schon gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Samstag könnte er wieder im Kader stehen.

In seiner Abwesenheit spielte Eric Maxim Choupo-Moting in der Sturmspitze und machte seine Sache durchaus ordentlich. Doch ein Stürmer wie Lewandowski, der sich nach seinem Comeback sogar noch Hoffnungen auf den Torrekord von Gerd Müller machen könnte, hat noch einmal eine ganz andere Qualität. In 25 Bundesliga-Spielen traf er 35 Mal.