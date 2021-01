Comeback im Februar? 96-Trainer Kenan Kocak hofft auf baldige Maina-Rückkehr

Sein Tempo vermisst Hannover 96 in der Offensive. Linton Maina fehlt den Roten eigentlich schon seit November des vergangenen Jahres wegen Knieproblemen. Nur kurz vor Weihnachten in Regensburg (0:0) kam er noch mal zu einem Kurzeinsatz. Vor dem Jahreswechsel musste er sich dann einer Arthroskopie unterziehen, arbeitet seitdem an seinem Comeback.

Anzeige

In etwas mehr als zwei Wochen könnte er zumindest ins Teamtraining wieder einsteigen - diese Hoffnung hat Cheftrainer Kenan Kocak.