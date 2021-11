Comeback nach langer Verletzungspause: Sergio Ramos steht in der PSG-Startelf gegen St. Etienne

Nachdem Sergio Ramos beim Champions-League-Spiel von Paris Saint-Germain gegen Manchester City (1:2) am vergangenen Mittwoch bereits im Kader stand, jedoch nicht zum Einsatz kam, wird er nun seine ersten Pflichtspielminuten für seinen neuen Arbeitgeber sammeln. Der Defensivspieler, der im Sommer ablösefrei von Real Madrid zum französischen Spitzenklub gewechselt war, steht in der Startelf für die Ligue-1-Auswärtspartie gegen Kellerkind AS St. Etienne am Sonntag (13 Uhr).