Comeback von Leroy Sané verschoben: Bayern-Trainer Hansi Flick nennt "klaren Fahrplan"

Trainer Hansi Flick hat sich nicht auf einen Zeitpunkt für ein Comeback von Nationalspieler Leroy Sané beim FC Bayern München fesgelegt. "Ich kann nicht sagen, wann es genau ist" , sagte Flick nach dem 3:0 der Bayern am Donnerstagabend in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Fünftligisten 1. FC Düren. Direkt nach der Verletzung Ende September hoffte der Bayern-Trainer noch, dass er den 24-Jährigen nach zwei Wochen wieder einsetzen könne. "Wir hoffen, dass er nach der Länderspielpause wieder dabei ist", so Flick damals. Daraus wurde nichts.

Nach dem Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag in Bielefeld starten die Bayern am kommenden Mittwoch gegen Atlético Madrid in die neue Champions-League-Spielzeit. Auch das Heimspiel könnte für den 24-jährigen Sané noch zu früh kommen. Sein Comeback könnte der Offensivstar im nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geben.