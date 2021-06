Comeback möglich: Axel Witsel und Kevin De Bruyne fit für Dänemark-Spiel

Beim EM-Mitfavoriten Belgien stehen die beiden Topspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund und Kevin de Bruyne von Manchester City schon am Donnerstag beim Spiel gegen Dänemark vor ihrem Comeback. "Kevin ist im medizinischen Sinne fit und hat grünes Licht bekommen, morgen zum Kader zu gehören", sagte Nationaltrainer Roberto Martinez am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. "Die Frage ist bei ihm jetzt: Wie lange kann Kevin spielen und wie nutzen wir die beiden nächsten Spiele innerhalb von fünf Tagen, um ihn wieder an einen Einsatz über 90 Minuten heranzubringen?"

