Comeback nach EM-Drama offiziell: Christian Eriksen schließt sich dem FC Brentford an

Gut ein halbes Jahre nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der Europameisterschaft will es Christian Eriksen nochmal wissen: Der 29-Jährige kehrt in den Profi-Fußball zurück und unterschreibt bei Premier-League-Aufsteiger FC Brentford einen Vertrag bis Saisonende. Das teilte der englische Profi-Klub am Montagmorgen mit. Eriksen bestand alle notwendigen medizinischen Untersuchungen. In England kennt sich Eriksen bestens aus. Der Mittelfeldspieler war bereits von 2013 bis 2020 im Trikot von Tottenham Hotspur aufgelaufen. Für die Spurs absolvierte der Däne mehr als 300 Spiele. Zuletzt hielt sich Eriksen in der zweiten Mannschaft seines Ex-Klubs Ajax Amsterdam fit.

