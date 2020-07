Comeback perfekt! Fernando Alonso erhält Formel-1-Vertrag bei Renault

Fernando Alonso ist zurück! Der Spanier erhält bei seinem Formel-1-Comeback für Renault einen längerfristigen Vertrag. Der mittlerweile 38-Jährige unterschreibt einen Kontrakt über zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison. Die sensationelle Rückkehr des zweimaligen Weltmeisters in die Königsklasse des Motorsports ab 2021 wurde am Mittwochmittag verkündet. Der Spanier hatte seine Formel-1-Karriere eigentlich im Jahr 2018 beendet.

Er war mit dem französischen Werksteam Renault 2005 und 2006 Weltmeister geworden. Alonso übernimmt das Cockpit von Daniel Ricciardo, der zu McLaren wechselt. Zweiter Fahrer ist der Franzose Esteban Ocon. Alonsos Berater Flavio Briatore, bei Renault früher auch sein Teamchef, hatte schon kurz nach Ricciardos angekündigtem Abgang gesagt, dass sein Klient bereit für ein Comeback wäre. Jetzt ist die Rückkehr perfekt.

Alonso: "Renault ist meine Familie"

"Renault ist meine Familie, meine schönsten Erinnerungen in der Formel 1 mit meinen beiden Weltmeistertiteln, aber ich schaue jetzt nach vorne. Ich kehre mit ganz viel Stolz und großen Emotion zu dem Team zurück, das mir zu Beginn meiner Karriere meine Chance gegeben hat und das mir jetzt die Möglichkeit gibt, auf das höchste Niveau zurückzukehren. Ich werde all meine Rennerfahrung mit allen teilen, von den Ingenieuren über die Mechaniker bis hin zu meinen Teamkollegen. Das Team will und hat die Mittel, um wieder auf das Podium zu kommen, genau wie ich", wird Alonso in einer Mitteilung des Teams zitiert.

Alle Formel-1-Weltmeister seit 1950 Der erste Formel-1-Weltmeister wird 1950 Giuseppe Farina. Der Alfa-Romeo-Fahrer triumphierte knapp vor seinem Teamkonkurrenten Juan Manuel Fangio. Auf dem Foto ist der Italiener beim ersten jemals gefahrenen Grand-Prix am 13. Mai 1950 in Silverstone, Großbritannien, zu sehen. In der Saison wurden gerade einmal sieben Rennen gefahren, die in die Wertung zählen konnten. Tatsächlich gezählt wurden, dank der sogenannten Streichresultate (existent bis 1990), aber nur die besten vier Ergebnisse der Fahrer. ©

2010, 2012 und 2013 wurde Alonso mit Ferrari Vize-Weltmeister. 2015 verließ er die Scuderia, Sebastian Vettel ersetzte ihn in Maranello. Alonso war zuletzt unter anderem in der Langstrecken-WM aktiv. Sein letztes Formel-1-Rennen bestritt er Ende 2018 in Abu Dhabi. Bei Renault will Alonso gerne an alte Zeiten anknüpfen. Allerdings hat sich das Team zuletzt nicht nach vorne entwickelt. Anstatt 2019 Mercedes, Ferrari und Red Bull anzugreifen, fielen die Franzosen in der Konstrukteurswertung sogar noch hinter McLaren auf Position fünf zurück.