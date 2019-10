Comeback-Plan: RB Leipzigs Tyler Adams will nach Wolfsburg-Spiel zum Team stoßen

Seit neun Monaten ist Tyler Adams mittlerweile Spieler von RB Leipzig . Doch nach einem beeindruckenden Start, der unter Ralf Rangnick fast auf Anhieb in einem Stammplatz gipfelte, begann für den US-Boy eine monatelange Leidenszeit, die sich nun langsam aber sicher dem Ende zuneigt. "Genau gesagt, versuche nach dem Wolfsburg -Spiel (19. Oktober, d. Red) im Training dabei zu sein. Dann muss ich ein paar Wochen ohne Probleme trainieren. Am Ende muss der Trainer entscheiden, wann ich wieder bereit für Spiele bin.", verriet der 20-Jährige im exklusiven Interview, das am Mittwoch im SPORTBUZZER und in der Leipziger Volkszeitung erscheint.

Adams verriet auch, wie der erste längerfristige Ausfall seinen Blick auf den Fußball verändert hat: "Es ist einfach, wenn du in deiner kompletten Karriere nicht wirklich verletzt warst. Du hältst es für selbstverständlich, gesund zu sein. Jetzt habe ich eine andere Perspektive. Wenn ich zurück auf den Platz komme, weiß ich, dass ich alles tun muss, um gesund zu bleiben." Geholfen habe ihm dabei auch Emil Forsberg, der in der vergangenen Saison eine ähnlich schwierige Phase durchlebt hat: "Es ist gut, von so einem guten Spieler zu hören, wie er damit umgegangen ist. Denn es ist hart. An manchen Tagen fühlst du dich gut und denkst, du kannst ein Spiel machen und am nächsten Tag weißt du nicht mehr, was los ist."