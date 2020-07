Ein Hauch von Tour de France in Rumänien: Radsport feiert Comeback mit Sibiu Tour

Radsport-Teams reisen in Corona-Zeiten mit mehr Gepäck. Zu Rädern, Ersatzteilen und Rennkleidung kommen in der beginnenden Rumpfsaison auch Masken und Desinfektionsflaschen. Im Rennen mussten die insgesamt 128 Profis aus 19 Ländern, die die Sibiu Tour in Rumänien in Angriff nahmen, die Masken aber nicht aufsetzen. Ein Sortiment für alle Fälle haben sie aber schon dabei. „Wir haben wärmere Masken und andere, die nicht so warm sind, für jedes Wetter etwas“, meinte Bora-hansgrohe-Profi Pascal Ackermann, natürlich mit Maske, in Hermannstadt zum SPORTBUZZER.

Der Pfälzer zählte zu den Protagonisten der Rundfahrt. Er gewann den Massensprints am Samstag und Sonntag und sicherte sich damit seine Saisonsiege drei und vier Beim Bergzeitfahren am Sonntagvormittag eroberte sich sein Teamkollege Gregor Mühlberger mit einem Sieg das Gelbe Trikot des Gesamtführenden und gab es bis zum Schluss der Tour am Abend nicht mehr her. Zuvor trug es Patrick Konrad, auch er ein Bora-hansgrohe-Profi. Der Österreicher war auf der spektakulären Bergetappe hinauf zum Balea-See an die Spitze gefahren. Den Tagessieg hatte allerdings Mühlberger geholt.

Corona bestimmt auch den Radsport Es waren aber auch noch andere Teams im Rennen. Den Prolog in Hermannstadt gewann Nikodemus Holler. Der 29-Jährige trat für den Continental-Rennstall Bike Aid an. Er ist im Zweitjob Pfleger eines schwerstbehinderten Menschen. „Das erdet einfach. Jetzt bin ich hier im Fernsehen. Zu Hause achte ich dann aber darauf, dass mein Patient, der mir inzwischen zu einem guten Freund geworden ist, gut ins Bad und gut ins Bett kommt“, sagte Holler. Er hatte in Zeiten des Lockdowns sogar mehr Schichten übernommen, weil er mit dem Auto unterwegs war, sein Kollege, der sonst die Hauptlast trägt, aber auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war. Corona bestimmte natürlich auch dieses Rennen. Die Sibiu Tour war das erste größere Radrennen nach der Lockerung der Pandemie-Beschränkungen. Möglich wurde der frühe Start vor allem deshalb, weil Streckenplaner Cosmin Costea seit mehr als 30 Jahren als Medizintechniker im rumänischen Gesundheitswesen arbeitet. „Ich kenne natürlich viele Leute in den Behörden. So konnten wir das Konzept entwickeln und die Genehmigungen einholen“, erzählt Costea. Er ist zugleich Covid-19-Beauftragter des Rennens – ein neuer Job in einer neuen Zeit.

Das Hygienekonzept sah vor allem die Trennung der Beteiligten in unterschiedliche Blasen vor. Teams, Organisatoren, Medienvertreter und Zuschauer sollten so wenig wie möglich in Berührung kommen. Eine weitere Maßnahme waren die freiwilligen Helfer, die in den Teamhotels die Temperatur nahmen. „Es wird bei jedem zweimal am Tag Temperatur gemessen, auch die Symptome werden kontrolliert. Man muss da einen Fragebogen ausfüllen“, erzählte Mühlberger, der Mann in Gelb. Auch die Esssituation war besonders. Bora-hansgrohe hatte im Hilton einen Außenbereich nur für sich. Das Hotel, in dem der Continental-Rennstall SKS Sauerland NRW untergebracht war, hatte solche Möglichkeiten nicht. „Bei uns wird das Essen vom Personal vor die Tür gestellt und wir müssen es auf dem Zimmer einnehmen“, erzählte Johannes Adamietz . Das 22-jährige Klettertalent war vor der abschließenden Sprintetappe bester Deutscher im Klassement.