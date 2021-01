Comeback-Star nicht im Kader: Schalke 04 ohne Klaas-Jan Huntelaar gegen 1. FC Köln

Warum fehlt Huntelaar? Grund sind die Wadenprobleme, die schon einen Einsatz Huntelaars für Ajax am vergangenen Wochenende gegen Feyenoord Rotterdam verhindert hatten. Die Entscheidung sei erst eine Viertelstunde, bevor die Aufstellungen für die Partie offiziell kommuniziert wurden, getroffen worden, berichtete Sky-Reporter Patrick Wasserziehr. In der Schalker Startelf steht erneut der zuletzt starke Teenager Matthew Hoppe , der vier Tore in den vergangenen zwei Partien erzielte.

Die stark abstiegsbedrohten Schalker hatten Huntelaar, der seine Karriere am Saisonende beenden will, am Dienstag aus Amsterdam verpflichtet. Der Angreifer war bereits von 2010 bis 2017 für Schalke aktiv und hatte in dieser Zeit 126 Tore in 240 Spielen erzielt. Nun soll er mithelfen, den ersten Schalker Bundesliga-Abstieg seit 1988 zu verhindern. Sein erstes S04-Spiel seit fast vier Jahren könnte Huntelaar nun am Sonntag gegen den FC Bayern (15.30 Uhr/Sky) absolvieren.