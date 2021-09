Comeback vertagt: Toni Kroos fehlt im Kader von Real Madrid für das Liga-Spiel gegen RCD Mallorca

Toni Kroos ist nach seiner Rückkehr nach wochenlanger Verletzungspause noch keine Option für das Meisterschaftsspiel von Real Madrid gegen RCD Mallorca an diesem Mittwoch. Der 31-Jährige absolvierte nach Angaben des spanischen Klubs am Dienstag zwar Teile der Abschlusseinheit mit der Mannschaft. Trainer Carlo Ancelotti berief Kroos aber noch nicht in den Kader, der ebenfalls am Dienstag auf der Homepage der Königlichen bekanntgegeben wurde.

