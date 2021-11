Comeback-VfB: Knobbes Weckruf sorgt für Wende und Platz drei

Wer wissen wollte, was Trainer Mike Knobbe seinem VfB Fallersleben in der Halbzeit des Handball-Oberligaspiels beim HV Barsinghausen zu sagen hatte, der musste nicht an der Kabinentür lauschen. Es wurde laut, wie seit Jahren nicht mehr. Ein Weckruf, der Fallersleben auf Platz drei führte. Aus einem 12:16 zur Pause machte der VfB ein 26:24. "Ich bin zufrieden, die Jungs waren toll in der zweiten Halbzeit, die erste streichen wir einfach", so Knobbe versöhnlich.

An den Umstellungen lag es aber nicht, dass sein Team auf dem Parkett leblos wirkte, weder in der Abwehr noch im Angriff die richtige Einstellung fand. Da kam Knobbe auf der Trainerbank nicht zur Ruhe. "Ich habe bis zur Pause ja nur erzählt und versucht - das kann ich nicht jedes Spiel so haben. Das ist ja tödlich da draußen für mich." Woran der müde Auftritt bis dahin lag? "Wir waren relativ früh hier, man hat sich das angeguckt, gesagt; 'Okay, das müssen wir eigentlich irgendwie packen.' Vielleicht ist so ein bisschen die Spannung verloren gegangen."

Es wurde laut

Dann ging es in die Kabine. "Die Ansprache ist ziemlich laut geworden. Das habe ich seit fünf Jahren nicht mehr so laut gemacht. Ich musste die Jungs ein bisschen aufwecken... Das hat ganz gut funktioniert", so Knobbe. Stimmt: Des Trainers Worten folgten der Spieler Taten. Zehn Minuten später hatte Tim Schroeter den VfB erstmals wieder in Führung gebracht - 18:17 (40.). Aber Barsinghausen ließ sich nicht abschütteln, lag seinerseits noch in der 53. Minute mit 23:22 vorn. Knobbe: "Der HV hat wirklich gekämpft wie verrückt, aber im Endeffekt haben wir dann einfach das Glück und den Willen gehabt, das wirklich nach Hause zu bringen." Selbst der Platzverweis von Kapitän Kris Behrens (56./dritte Zeitstrafe) warf Fallersleben nicht mehr aus der Bahn. Knobbe: "Wir haben uns nicht mehr beirren lassen."

Dafür sorgte Keeper Timon Wilken mit Paraden - und im Angriff trafen die Gäste zudem gute Entscheidungen. Und: "Nach der Pause haben wir nur noch acht Tore zugelassen, da haben wir in der Abwehr wirklich sehr gut gearbeitet." Die VfB-Deckung investierte ordentlich, um Barsinghausen keine leichten Würfe anzubieten, der Gastgeber musste oft den Abschluss über die Außen suchen. Knobbe: "Da gab es hinten viel Beinarbeit und seitliches Verschieben. Was wir komplett ausgeschaltet haben war das Kreisläuferspiel, das der HV eigentlich in jedem Spiel auch ganz gut macht. Da kam gar nichts, weil wir es die 60 Minuten relativ defensiv gehalten haben. Das hat sich dann zum Ende ausgezahlt."

Sprung auf Platz drei

Für Fallersleben gab es den Sprung auf Platz drei, das wurde gefeiert. Knobbe war da schon wieder versöhnlich - aber vergesslich ist er nicht: "Die erste Halbzeit wird noch aufgearbeitet. Da muss man natürlich drüber reden."

Zeit dafür ist genug. Für den VfB geht es in der Liga erst am 27. November (19 Uhr) mit der vierten Auswärtsfahrt am Stück weiter. Es geht zum VfL Hameln.

VfB: Wilken, D. Schmidt - M. Schmidt, Tangermann (1), Hartfiel (7/3), Frerichs (1), Wolff (2), Schroeter (5), Lopez (5), Siggelkow, Grassel (1), Bangemann (1), Fuhlrott (1), Behrens (2).