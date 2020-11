Comeback von Christian Heidel bei Mainz 05? Sportvorstand Rouven Schröder schließt Einbindung nicht aus

Kommt es zu einem ganz speziellen Comeback in Mainz? Sportvorstand Rouven Schröder hat eine Einbindung des langjährigen Managers Christian Heidel beim 1. FSV Mainz 05 nicht ausgeschlossen. "Wir haben alle ein hervorragendes Verhältnis zu Christian Heidel, der mich 2016 geholt hat, schätzen ihn sehr und wissen, dass er den Verein aus dem Effeff kennt", sagte Schröder dem Kicker. Der Bundesligist befindet sich derzeit in einer schweren sportlichen Krise. Der Saisonstart ist mit sechs Niederlagen aus den ersten sechs Ligaspielen gehörig misslungen.

Heidel hatte der Bild vorher bereits gesagt, er werde einen Ratschlag nicht verweigern, wenn danach gefragt werde. "Kritik oder öffentliche Tipps an Mainz 05 gibt es von mir aber seit 2016 nicht und das bleibt so", fügte der 57-Jährige hinzu. Heidel war von 1992 bis 2016 als Manager im Vorstand beim Bundesligisten aktiv und gilt als einer der Eckpfeiler des sportlichen Erfolgs. So führte er den Klub gemeinsam mit Trainer Jürgen Klopp 2004 erstmals in die Bundesliga und förderte unter anderem auch die Trainer-Karriere des heutigen Pariser Coaches Thomas Tuchel. Seine Zeit als Sportvorstand beim FC Schalke 04 (2016 bis 2019) war dagegen bis auf die Vizemeisterschaft in der Saison 2017/18 allerdings nicht von Erfolg geprägt.